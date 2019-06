Il Diario di Anna | Rai 3 ricorda la piccola Frank in prima serata

Accadde oggi : nel 1929 nasce Anna Frank e nel 1942 - sempre il 12 giugno - inizia a scrivere il suo Diario : Il 12 giugno 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, adolescente simbolo della Shoah, ricordata anche ai giorni nostri grazie al prezioso diario che scrisse negli anni più bui della sua breve vita. Anna morì a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen. Il suo celebre diario, divenuto un best seller, inizia proprio il 12 giugno 1942, giorno del suo 13° compleanno. Anna viveva con la famiglia ad Amsterdam dove, per sfuggire alle ...

Anna Frank : l’autrice del celebre Diario oggi avrebbe compiuto 90 anni : Quel Diario fu un regalo per il suo tredicesimo compleanno: Anna lo riceve il 12 giugno 1942, e subito inizia a confidare a quelle pagine tutte le sue speranze, le sue paure e i suoi tormenti di ragazzina. "Spero che sarai per me un gran sostegno", scriveva quel giorno. oggi Anna Frank avrebbe compiuto 90 anni.Continua a leggere

Legge in classe il Diario di Anna Frank - la preside sospende la maestra perché “fa politica” : Sospesa dal servizio e dallo stipendio per due giorni perché accusata di plagiare i suoi alunni di terza elementare «affrontando tematiche politiche». Succede a un’insegnante di Scordia, grosso centro agricolo della provincia di Catania, dove la madre di un alunno ha denunciato alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Salvo Basso» l’ins...

Anna Frank : esce una nuova versione del suo Diario - sarebbe quella originale : Sono passati 75 anni da che Anna Frank scrisse il suo diario, famoso in tutto il mondo. E ora, una nuova traduzione sta per essere pubblicata in Germania, Austria e Svizzera. "Liebe Kitty", "Cara Kitty, è un manoscritto incompleto della "ragazza che voleva diventare una scrittrice"...

25 aprile - Maria e il Diario come Anna Frank : sopravvisse ai campi fascisti ma il suo libro fu riscoperto dopo 70 anni : E’ stata la Anna Frank italiana, eppure Maria Eisenstein e il suo romanzo L’internata numero 6, scritto durante i cinque mesi di prigionia in un campo fascista in Abruzzo e pubblicato nel 1944, restano ancora sconosciuti, a 74 anni dalla liberazione. Il motivo, oggi come allora, è lo stesso. “Questo libro va contro il mito del buon italiano”, suggerisce a ilfattoquotidiano.it Carlo Spartaco Capogreco, professore di Storia contemporanea ...