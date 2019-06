Allerta meteo Lombardia | danni e fiumi esondati | le previsioni per città

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019), leperMaltempo inmentre nel resto del paese si raggiungono temperature estive: scatta l’per l’esondazione del Lago di Como a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Pericolo frane in provincia di Sondrio.: esondato il Lago di Como La situazione del Lago di Como è sotto osservazione dalla settimana scorsa: il livello dell’acqua ora si è alzato fino a determinare la chiusura di due corsie del Lungolario. Le auto in questo momento transitano sulla parte si carreggiata teoricamente riservata ai bus il cui traffico è stata deviato su via Cavallotti. Nella prima mattinata di oggi 12 giugno 2019 sono state montate le passerelle pedonali in piazza Cavour. Frane in provincia di Sondrio Critica la situazione anche in provincia di Sondrio e, in particolare, in Valle ...

