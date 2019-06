Alitalia | Lotito fa sul serio | formalizzata l’offerta di acquisto della compagnia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il presidenteLazio e consigliereFedercalcio Claudioha formalizzato un’offerta “riservata” diper. Lui stesso al telefono con l’Ansa ha ufficializzato l’interesse per laaerea in amministrazione straordinaria da due anni. Da mesi il governo cerca un partner che sia interessato a prendersi il 40% di(un investimento intorno ai 900 milioni), mentre l’unica certezza è che le Fs sono pronte a metterci il 30% del capitalenuova, con l’americana Delta Airlines che metterebbe un altro 15% e altrettanto farebbe il governo, per il tramite del Tesoro. Fino ad oggi l’unica trattativa concreta sembra essere quella con la Atlantia dei Benetton, seppur ostacolata dalle vicende che hanno seguito il crollo del Ponte Morandi. Matteo Salvini spinge per questa soluzione: “Penso che sia un partner ...

TgLa7 : #Alitalia: #Lotito formalizza offerta - LaStampa : Alitalia, Lotito presenta un’offerta di acquisto - Agenzia_Ansa : #Alitalia, #Lotito formalizza l'offerta di acquisto #ANSA -