Aborto | gli esperti | «Non è vero che fa male alla salute delle donne»

Perché queste leggi contro l’Aborto negli Stati Uniti : Solo quest'anno ne sono state approvate in quattro Stati, pur sapendo che sono incostituzionali: lo scopo è arrivare alla Corte Suprema

Aborto (quasi) impossibile nel profondo Sud degli Usa : c'è anche la firma dei democratici : anche in Louisiana, dopo Alabama, Missouri e Georgia, la legge vieterà l'Aborto dopo le sei settimane (quando alcune donne...

Netflix prende posizione contro la legge anti-Aborto in Georgia - ecco perché dovrebbero farlo anche gli altri : Netflix ha dimostrato più volte di avere valori ben precisi ed essere saldamente ancorata alla società contemporanea, e non si è smentita neppure questa volta. Il dibattito sulla durissima legge anti-aborto in Georgia accende gli animi di uomini e donne statunitensi da mesi e finalmente la piattaforma ha deciso di alzare la voce. Ted Sarandos, chief content officer, ha dichiarato infatti che se la legge entrasse davvero in vigore l'azienda si ...

Aborto - posizione a metà della Corte suprema Usa : sepoltura del feto è legale. Trans - diritto studenti a scegliere bagno : Nel pieno di un’offensiva degli Stati conservatori contro il diritto all’Aborto, la Corte suprema degli Stati Uniti resta un argine a chi cerca di abolire l’interruzione volontaria di gravidanza ma assume una posizione a metà sul tema. Da una parte infatti, ha stabilito che è legale la sepoltura o la cremazione dei resti dei feti a seguito dell’Aborto. Dall’altra, ha confermato che uno Stato non può vietare alle donne di abortire nel ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’Aborto dell’Indiana sulla sepoltura dei feti abortiti - ma non si è espressa su altri aspetti della legge : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dello Stato dell’Indiana che prevede la corretta sepoltura o cremazione dei feti abortiti, sostenendo che lo stato ha «un legittimo interesse per il corretto smaltimento dei resti

Tony Colombo - la moglie Tina Rispoli rivela : “Ho avuto un Aborto spontaneo” : “Mi sentivo di dover proteggere il miracolo che avevo in grembo, ma non avevo preso in considerazione che la sua vita dipendeva dalla mia, e che io in questi ultimi mesi sono stata continuamente oggetto di polemiche che sicuramente non hanno giovato alla mia salute fisica e mentale”. Ha esordito così Tina Rispoli in un messaggio sui social ai suoi followers in cui ha annunciato di aver perso il bambino che portava in grembo, come ...

Emily Ratajkowski si spoglia sui social contro le leggi anti-Aborto dell'Alabama - : Marina Lanzone La super modella e attrice americana ha affidato a Instagram il suo pensiero su quanto accaduto in questi giorni in Alabama. Ricorda la celebre sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti e ribadisce: "Nostri i corpi, nostra la scelta". Emily Ratajkowski si è messa nuovamente a nudo sui social, ma questa volta non solo fisicamente. La super modella e attrice americana ha deciso di esporsi su una tematica molto ...

Il M5S ha espulso il suo candidato sindaco a Cagliari per post contro l’Aborto e le unioni gay : "Idee medievali che non fanno parte del DNA del Movimento 5 Stelle. Chi le condivide non avrà il nostro simbolo": così fonti pentastellate hanno spiegato la revoca della certificazione M5S al candidato sindaco di Cagliari. Alessandro Murenu era finito in mezzo alle polemiche nelle scorse ore per aver pubblicato su Facebook dei post contro l'aborto e le unioni omosessuali.

Il M5s ha tolto il simbolo al candidato sindaco di Cagliari per le sue frasi anti Aborto : "Ci sono valori che fanno parte del Dna del Movimento, come l'idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell'uomo. Nel lavoro, in famiglia, in amore. Ribadiamo che siamo lontani anni luce dalle posizioni espresse al congresso di Verona e oggi torniamo sull'argomento per prendere le distanze da quanto affermato dal candidato a sindaco di Cagliari Alessandro Murenu". E' quanto si apprende da una nota M5s. "Ci vuole rispetto per ...

Aborto illegale negli Usa : il provvedimento è diventato legge - vietato anche in caso di stupro o incesto : La governatrice dell’Alabama ha firmato il provvedimento di legge che vieta – di fatto – l’Aborto. La legge è passata in Senato grazie ai voti di 25 senatori repubblicani, tutti maschi. “Per i molti sostenitori di questo provvedimento – ha twittato la governatrice Kay Ivey – questa legge serve a testimoniare in modo possente la profonda convinzione della gente dell’Alabama che ogni vita è preziosa ...

Lady Gaga contro la legge sull’Aborto dell’Alabama oscurantista e retrograda : “Una farsa : medici puniti più degli stupratori” : Dopo l'approvazione di una legge che abolisce l'aborto nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti, impedendo l'interruzione della gravidanza in tutti i casi tranne che vi sia pericolo di vita per la madre, anche Lady Gaga si è schierata con le tante donne scese in piazza per protestare contro una norma oscurantista e lesiva dei diritti umani. La legge che criminalizza qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, anche quando essa è frutto ...