Terrore sul bus | trovato il video proclama di Sy | Combattiamo per l' Africa

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Giovanna Stella Ousseynou Sy il 20 marzo scorso ha tenuto in ostaggio 50 bambini. Ora spunta ildel nigeriano Ricordare quel maledetto 20 marzo, quando il nigeriano Ousseynou Sy ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella dando fuoco al bus vengono i brividi. I bimbi dovevano tortanare a scuola e invece Sy ha dirottato l'autobus verso Linate: voleva compiere una strage. Nonostante avesse fatto legare gli studenti con delle fascette, i bambini sono stati più furbi di lui e hanno chiesto aiuto. Così è scattata la corsa dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Ora, che il nigeriano è dietro alle sbarre e che ci resterà fino alle fine dei suoi giorni emergono dettagli agghiaccianti sul suo piano diabolico. Perché di questo si tratta. Ilgirato da Ousseynou Sy non è mai andato sul web perché è stato bloccato ...

MediasetTgcom24 : Terrore sul bus a Milano, trovato video Sy: 'Combattiamo per Africa' #sandonatomilanese - dall_daniele : RT @max_ronchi: Terrore sul bus nel Milanese, trovato video senegalese: “Combattiamo per l'Africa” - CaligaraAnna : RT @Filomen30847137: Terrore sul bus nel Milanese, trovato video senegalese: “Combattiamo per l'Africa” -