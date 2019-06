Per Tuttosport ci sarebbe Benitez a frenare Sarri alla Juve

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi Per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...

TuttoSport : Il Boca preme Per chiudere Almendra al Napoli : Colpo di scena Almendra, ora è il Boca ad avere fretta per chiudere con il Napoli: la reazione di Giuntoli al cambio di rotta Cambia lo scenario della trattativa Almendra, secondo TuttoSport il Boca preme col Napoli per chiudere l’affare. il presidente Angelici del Boca che ora vorrebbe mettere fretta per la chiusura di un affare estenuante Ma De Laurentiis frena, come ha sempre detto il presidente, la priorità, in ogni reparto, è prima ...

Per Tuttosport Ronaldo è felice di avere Sarri : Secondo Tuttosport, Cristiano Ronaldo sarebbe curioso di lavorare con Maurizio Sarri. L’attenzione del tecnico, nelle squadre che ha allenato finora, punta soprattutto sui gol e sul gioco offensivo. E CR7 vuole vincere (soprattutto la Champions) ma anche segnare più di tutti gli altri. Sarri ha sempre valorizzato i suoi attaccanti, da Higuain a Mertens ad Hazard. Il Pipita con Sarri ha firmato il suo record assoluto di gol in Serie A: 36 ...

Calciomercato Napoli - Diega Costa o Mauro Icardi - Tuttosport : “Azzurri preparano il grande colpo Per l’attacco” : Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi, Tuttosport: “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi. L’ edizione odierna di Tuttosport aggiunge nuovi dettagli a ri rumors e le indiscrezioni che da giorni si susseguono. Il club azzurro cerca un altro forte attaccante da affiancare ad Arek Milik per la prossima stagione. Entrambi gli obiettivi hanno ingaggi ...

Calciomercato - le ultime trattative secondo TuttoSport : Atalanta su Pavoletti (e non solo) - LuPerto nel mirino del Lecce : trattative Calciomercato – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le società sono al lavoro per prepare la prossima stagione. Una squadra molto attiva è l’Atalanta, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il sogno è Leonardo Pavoletti del Cagliari, autore di una stagione di livello altissimo. Altri nomi clamorosi per l’attacco El Shaarawy, Muriel, Caputo e Inglese e non è mancato chi ha proposto ...

Calciomercato Torino - TuttoSport : “Grujic e Krunic - Per l’attacco Caprari o Cutrone” : Calciomercato Torino – La stagione da poco conclusa ha dato consapevolezza in casa Torino, il club granata adesso programma la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva da regalare al tecnico Walter Mazzarri. Ecco il punto sulle trattative secondo quanto riporta ‘TuttoSport’. Per la fascia si pensa a Laxalt tramite uno scambio con il Milan per Bonifazi, per il centrocampo il ...

Tuttosport : “L’acquisto obbligato di Jorginho potrebbe essere la chiave di svolta Per Sarri alla Juve” : L’edizione odierna di Tuttosport regala qualche indiscrezione in più sull’ipotesi di Maurizio Sarri alla Juve. L’allenatore toscano resta la prima ipotesi per il dopo Allegri, Paratici si è mosso in questa direzione e tutti gli indizi darebbero lui come tecnico designato. C’è ovviamente da attendere la finale di Baku, ma anche le decisioni delle dirigenza del Chelsea, sebbene Abramovic abbia più volte lasciato intendere ...

Duello Sarri-Inzaghi Per Tuttosport - i possibili schieramenti tra Higuain - Pogba e Milinkovic : la Juve giocherebbe così [FOTO] : 1/4 Gerardo Cafaro/LaPresse ...