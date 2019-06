Ospedale di Nola | incendio al reparto di ginecologia | 15 donne evacuate | nessun ferito

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Erano da poco passate le ore 23:00 circa, quando neldidel presidio ospedaliero della struttura 'Santa Maria della Pietà' diè improvvisamente scoppiato undi ingenti dimensioni. Tanta paura e apprensione per pazienti, infermieri, dottori e operatori del personale medico-sanitario del nosocomio partenopeo, più volte balzato alle cronache nazionali per episodi di disservizi e malasanità. Il racconto dei fatti Le alte fiamme si sono rapidamente propagate, creando un'enorme densa cappa di fumo scuro. Senza perdersi d'animo o farsi prendere dal panico, le infermiere di turno hanno prontamente provveduto a far evacuare il, allontanando dalla sala in fiamme ben quindici degenti presenti inal momento del rogo. Solo una fortunata coincidenza ha evitato il peggio, scongiurando ferimenti o intossicazioni da fumo. Ciò è stato reso possibile ...

Notiziedi_it : Fiamme nel reparto Ginecologia dell’ospedale di Nola, evacuate 15 donne - stampamezzogior : Incendio all'ospedale di Nola - InterNapoli : Paura all'ospedale di #Nola, scoppia incendio nel reparto di ginecologia: evacuate 15 pazienti #IncendioOspedale… -