Melanzane alla pizzaiola

(Di martedì 11 giugno 2019)Ingredienti 16 fette digrigliate surgelate 300 g di polpa di pomodoro a pezzetti una carota una costola di sedano una cipolla un chiodo di garofano una foglia di alloro un rametto di basilico un dl di vino bianco secco un cucchiaio di aceto 2 dl di brodo di dado olio sale pepe PREPARAZIONE 1) Sgocciolate la polpa di pomodoro, mettetela in una casseruola con 3 cucchiai di olio, salate, pepate e fate cuocere coperto a fuoco medio per 15 minuti. 2) Nel frattempo mettete in una casseruola il vino, l’aceto e il brodo con la carota, il sedano e la cipolla tritati e gli aromi. Portate a ebollizione e fate sobbollire per 15 minuti. 3) Filtrate la marinata preparata, trasferitela nella casseruola con il pomodoro e portate a ebollizione su fuoco medio. Mettete in una pirofila le fette discongelate alternandole al sugo preparato. Coprite ...

