lastampa

(Di martedì 11 giugno 2019) Conto alla rovescia per l’esame di. La paura è un rito nel rito e anche quest’anno non fa eccezione, soprattutto per le novità nelle prove scritte e orali, che nessuno ha ancora sperimentato e che stanno creando molta ansia. ...

alcinx : RT @LaStampa: Maturità, spaventano le “buste” dell’orale - LaStampa : Maturità, spaventano le “buste” dell’orale - sottovoice : Della maturitá con le nuove modalità vi spaventano di più gli scritti o l'orale? #maturita2019 -