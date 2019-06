Il monolite nero di 2001 Odissea nello spazio erano i diritti d’immagine

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Il buco nell’ozono, il cambiamento climatico, le avvertenze per gli anziani nei giorni d’afa e ovviamente id’immagine. L’unica novità è rappresentata da Greta. Ma tra poco anche lei avrà id’immagine. Se non li ha già. I tuffi a cufaniello, le file in autostrada, le gare a chi sputa più lontano i semi di anguria, e id’immagine. Il Cornetto Algida, il dj in spiaggia, le piste di biglia, tuo figlio che ti chiama a squarciagola dal mare per mostrarti il suo ultimo tuffo alla Louganis, e id’immagine. E la chiamano estate quest’estate senza te. E le chiamano notti queste notti senza te. E id’immagine. Che estate sarebbe senza id’immagine. Puntualmente, tra giugno luglio e agosto, uno dei tanti calciatori accostati al Napoli improvvisamente subisce una frenata. E compaiono loro: i ...

