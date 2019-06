ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) È diventato musicista, pur avendo disertato l’esame dell’ottavo anno di conservatorio. È stato uno dei fondatori dei Bluvertigo, ma anche autore solista. Ha condotto talent, anche se li definisce “la morte della musica”. È(pseudonimo di Marco Castoldi), il cantante protagonista del primo episodio della seconda stagione di “” (da oggi su www.i.it e app), la serie in cui il cineasta Mimmo Calopresti e il giornalista Alessandro Ferrucci propongono i-ritratti di alcuni artisti irriverenti, con una visione libera di loro stessi e dell’opera che vogliono lasciare e per i quali incasellarsi è un insulto.racconta il suo mondo in cui l’essere artista diventa una necessità:di, non sono in grado. Io vivo bene sul palco.dal palco per me è una merda”. Il programma ritorna dopo una prima stagione in cui ...

Noovyis : Un nuovo post (Cani Sciolti, arriva su Loft il docu-ritratto di Morgan: “Non chiedetemi di vivere fuori dal palco”)… - MannaAniello : @lvoir sono cani sciolti con una sola madre e tanti papà...i senza palle di oggi. - sciolti_cani : Diffamò l'Arcigay, #Gandolfini condannato a pagare 40mila euro. L'ha presa nel culo. [@alcafar76] -