ATP S-Hertogenbosch – Sinner ko all’esordio | Jarry trionfa in due set

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner esce al primo turno - Nicolas Jarry lo elimina in due set : Termina con una sconfitta il primo incontro in tabellone principale in un torneo su erba di Jannik Sinner. Il rampante altoatesino è stato sconfitto nel primo turno dell’ATP di ‘s-Hertogenbosch con il punteggio di 7-6(4) 6-3 dal cileno Nicolas Jarry, numero 60 del mondo e quest’anno finalista a Ginevra, dove è andato vicinissimo a battere Alexander Zverev. Sui prati, un anno fa, Jarry aveva sfiorato il terzo turno a Wimbledon. ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-5 - nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 40-15 Sinner annulla la prima palla match al cileno che ne ha altre due 40-0 Tre match-point per Jarry 30-0 Inizio confortante per Jarry a due punti dal match Missione compiuta per Sinner che dunque conquista il game ma ora dovrà affrontare Jarry che al servizio, avanti 5-3, potrà chiudere il match 40-15 Due palle per il 3-5 in questo secondo set per ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-4 - nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 4-2 Jarry, c’è il break purtroppo! L’esperienza del cileno si sta vedendo in questo parziale. Ora potrà andare al servizio per aumentare il vantaggio 30-40 Palla break! Jarry fa valere la sua potenza da fondo 30-30 Grande recupero di Jannik che vuol almeno lottare 0-30 nuovo momento difficile per Sinner, Jarry con la sua potenza fa danni Il ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 1-2 - immediato controbreak dell’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 15-15 Risponde purtroppo Jarry che non vuol concedere troppo spazio al nostro portacolori 15-0 Conquista il primo punto Jannik 1-2 controbreak di Sinner!! 1-2 in favore di Jarry ma ora l’italiano può pareggiare il conto nel secondo set sul suo servizio. 15-40 ATTENZIONE! Due palle del controbreak per l’azzurrino 15-30 Jarry chiede aiuto al ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) nel 1° set - il cileno la spunta al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 30-15 Sinner prova a rispondere in questo turno al servizio di Jarry 30-0 Altro punto messo a segno dal cileno in questo primo game del 2° set 15-0 Comincia bene Jarry al servizio nel 2° set E così è: 7-6 (4) in favore di Jarry. Un buon Sinner a cui è mancato un pizzico di lucidità nel tie-break. Sarà il cileno a iniziare il servizio nel secondo set 4-6 ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-5 nel 1° set - si gioca punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 3-6 Purtroppo arriva il punto di Jarry che ora, sul suo servizio, può chiudere il parziale avendo tre set-point 3-5 Si sblocca Jannik ma Jarry è ampiamente davanti 2-5 Jarry solidi, fa suo anche questo punto e conferma il mini break di vantaggio. Ora Sinner andrà a servire in due circostanze in questo tie-break 2-4 Jarry conquista il punto nel suo primo ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 5-4 nel 1° set - frazione - molto tirata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 30-30 Cerca la reazione l’altoatesino ed altro game tirato 15-30 Attenzione, momento difficile per Sinner 15-15 Risponde Jarry che impatta immediatamente 15-0 Sinner che comincia bene questo turno al servizio 5-5 nel 1° set di questo match. Sinner andrà ora a servire per garantirsi almeno il tie-break in questo parziale 40-30 Jarry fa suo il ...

Sinner-Jarry - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 oggi : orario d’inizio - canale tv e streaming. Il programma completo : Inizia quest’oggi, nel tabellone principale dell’ATP di ‘s-Hertogenbosch (Olanda) l’avventura sull’erba del nostro Jannik Sinner. L’azzurrino, grande talento del tennis nostrano, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, giocherà quest’oggi contro il cileno Nicolas Jarry (n.60 del mondo) in una sfida inedità in tutti i sensi, sia nello storico e sia per la superficie sulla quale si disputerà ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Salvatore Caruso eliminato al primo turno dal cileno Cristian Garin in due set : Dopo aver passato le qualificazioni, Salvatore Caruso conclude subito la propria esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il siciliano è stato superato con il punteggio di 6-1 6-4 dal cileno Cristian Garin, testa di serie numero 7, in poco più di un’ora di gioco. Nel primo set il dominio di Garin è netto, con tre soli punti persi al servizio e due break nel secondo e nel sesto game. Caruso, ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andrea Arnaboldi si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare: Andrea Arnaboldi non riesce a conquistare il main draw del torneo ATP di ‘s-Hertogenbosch. L’azzurro sull’erba olandese si ferma nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni, sconfitto dal numero 6, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si impone con lo score di 7-6 (5) 7-5 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Nel primo set la partita si divide in tre parti: i primi quattro giochi ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner supera Thomas Fabbiano nell’ultimo turno delle qualificazioni : Nel suo secondo match sull’erba in carriera Jannik Sinner ha battuto Thomas Fabbiano col punteggio di 6-4 6-2 nel derby italiano dell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di ’s-Hertogenbosch approdando così al tabellone principale. Un’ora e 19 minuti la durata del match con il 17enne altoatesino che dimostra attitudini da erbivoro su una superficie a lui completamente nuova. Fabbiano era testa di serie numero 2 del qualifying draw, ...