A Salvini non piace andare in Europa

Conti - Salvini : "Ue non andrà in fondo" : 8,04 "La Ue non andrà in fondo. L'Italia è un Paese con 60 mln di abitanti, è tra le prime economie europee. Non siamo la Grecia, Paese nel quale l'Ue ha fatto macelleria sociale". Così il leader Lega e vicepremier, Salvini, su Libero. "Siamo tra i migliori pagatori,versiamo ogni anno 6 mld nelle casse dell'Europa e ne ritornano molti meno (...). Quello che chiediamo è ragionevole in caso contrario cominceremo col tenerci i 6 mld".Poi sui ...

Governo - vertice Salvini-Conte-Di Maio/ "Non tiro in lungo" : Giorgetti 'stana' M5s : vertice di Governo a Palazzo Chigi: Conte vede Salvini e Di Maio, ma non mancano gli attriti su sanzioni Ue, rimpasto e tasse. Giorgetti 'stoccata' a M5s

Vergognosa aggressione leghista ad un ragazzo ecco il video. Salvini non muove un dito : A Cremona durante il comizio di Salvini è successa un’aggressione da parte dei sostenitori leghisti Nel corso del comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini, del 3 giugno a Cremona, un ragazzo ha esposto uno striscione con la scritta “Ama il prossimo tuo”. Il giovane è stato malmenato da quelli che sono sembrati alcuni sostenitori leghisti e costretto … Continue reading Vergognosa aggressione leghista ad un ragazzo ecco il ...

Attesa per il vertice di governo - tensione sulla Manovra. Salvini : «Io non la tiro in lungo» : Attesa per il vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, previsto stasera. Sfidare Bruxelles sulla procedura d'infrazione, dice il premier, può fare male all'Italia e...

Ferruccio De Bortoli spezza i sogni di Salvini e Di Maio : "Non c'è riuscito Reagan - figuriamoci loro" : "Velleitario e masochista, che fa rima con sovranista". Ferruccio De Bortoli, senza mai citarli, fa a pezzi Matteo Salvini, Luigi Di Maio e gli economisti gialloverdi che premono per una prossima manovra in deficit, in aperto contrasto con le direttive dell'Unione europea che già mettono a forte ris

Civitavecchia - Lega diventa ambientalista nella città del carbone e vince le elezioni. Ma Salvini non rinuncia al combustibile : A Civitavecchia, nella città del carbone, la Lega si mette il vestito ambientalista e alle amministrative batte un Pd piuttosto ambiguo sul destino della centrale Enel. Solo che ora il neo sindaco del Carroccio, Ernesto Tedesco, e la maggioranza che lo sostiene, finita la campagna elettorale dovranno confrontarsi con la linea nazionale di Matteo Salvini. Il quale, sull’argomento, ha già detto che “è finito il tempo dei ‘no’ a tutto”. ...

Salvini : andiamo avanti - non capisco preoccupazione Conte : Salvini:"Io mantengo la parola, non capisco le preoccupazione del presidente del Consiglio o altri, io non ambisco ad altro che fare il ministro

Migranti : con meno fondi è crisi per l'accoglienza - Salvini 'Non lo facevano per bontà?' : Matteo Salvini, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, aveva preannunciato che in caso di una sua ascesa al governo avrebbe fatto la guerra a quello che lui ha sempre considerato un autentico business che si cela dietro l'immigrazione. Quello delle Ong, secondo lui, finanziate da occulte figure e quello dei centri di accoglienza. Gli effetti della politica del Ministro dell'Interno avrebbero però portato ad un crollo dei posti di lavoro ...

Vertice fra Conte e i due vice - Salvini : “Inutile tirarla per le lunghe se non cresciamo” : Questa sera si attende un Vertice fra Giuseppe Conte e i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione apre una settimana calda per il governo, sia dal fronte dell'Unione europea, che si troverà a ridiscutere se avviare o meno una procedura d'infrazione, sia da quell'interno. Conte dovrà infatti testare se ci sia un'effettiva volontà di andare avanti con il contratto di governo, in spirito di ...

Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Così il governo non va avanti" : Una conferenza stampa dal quartier generale della Lega di via Bellerio. A parlare, il day-after i ballottaggi, è il leader Matteo Salvini, che incassa l'ennesimo successo alle urne. E proprio dai ballottaggi si parte: "Elezioni amministrative straordinarie ed eccellenti. Abbiamo circa 3000 consiglie

Minibot - bomba giapponese sul governo : "Non ne parleremo" - Tria stronca ancora Salvini e Di Maio : bomba "giapponese" sul governo. "Non credo che tratteremo il tema dei Minibot a livello di governo". Ad annunciarlo, a margine del G20 di Fukuoka, è Giovanni Tria che torna così a stroncare la proposta della lega di saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione con titoli di Stato di pic

Matteo Salvini "non conta niente". Matteo Renzi va giù duro - insulti peggiori per Di Maio e Conte : "Matteo Salvini non conta nulla, è solo un fanfarone". Matteo Renzi, ospite del festival La Repubblica delle Idee a Bologna, organizzato dal quotidiano diretto da Carlo Verdelli, va giù pesante sul leader della Lega e sul governo in generale. "Quelle posizioni più allucinanti alle Europee come Salvi

Salvini a Washington a cercare la sponda Usa. In agenda non c'è Trump - si punta a Pence (di E. Rossi - Formiche) : (a cura di Emanuele Rossi per Formiche.net)[...]L’agenda del viaggio di Matteo Salvini negli Stati Uniti – da mesi in discussione – non è ancora effettiva per tempistiche e appuntamenti, e fonti da Washington riferiscono che tra gli incontri potrebbe esserci quello con il vicepresidente, Mike Pence (ci sono però da incastrare gli impegni dell’americano, solitamente presente sulle faccende di ...

Giuseppe Conte sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si