Vita in diretta | Beppe Convertini raccomandato da Rocco Casalino ? Rai e

Chi è Beppe Convertini - nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate e amico di Rocco Casalino : Beppe Convertini è il nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate che nei giorni scorsi ha fatto discutere soprattutto per via della sua amicizia con Rocco Casalino. Attore, modello e conduttore, Giuseppe “Beppe” Convertini è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto ed è arrivato al successo quando era giovanissimo, mostrando da subito le sue doti artistiche. Classe 1971, quando era poco più che maggiorenne si è ...

Beppe Convertini a La Vita in diretta estate : Rocco Casalino non c’entra - lo sfogo : La vita in diretta estate: Beppe Convertini raccomandato da Rocco Casalino? Arriva la smentita A una settimana dall’inizio della nuova stagione, fa già discutere La vita in diretta estate. In particolare molti hanno avuto da ridire sulla scelta del nuovo conduttore, ricaduta su Beppe Convertini. Famoso più per la sua attività di attore e opinionista […] L'articolo Beppe Convertini a La vita in diretta estate: Rocco Casalino non ...

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Classifiche : la novità VAR - diretta gol : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: le Classifiche dei gironi e la diretta gol live score delle partite, previste oggi 8 giugno 2019.

Romina Power si commuove per Pippo Baudo a La Vita in diretta : “Sempre nei nostri cuori” : Il 7 giugno 2019 Pippo Baudo ha compiuto 83 anni. E ha festeggiato 60 anni di onorata carriera televisiva. Così la Rai ha deciso di celebrare il compleanno di Super Pippo con una serata a lui dedicata: “Buon compleanno Pippo”. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, per fare gli auguri a Baudo, c’erano tanti personaggi famosi della televisione italiana: Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, ...

Vita in diretta - Romina Power travolta dall'emozione : "Sei sempre nei nostri cuori" - messaggio strappalacrime : Una Romina Power travolta dall'emozione a La Vita in diretta. Intercettata dietro le quinte dello speciale Buon compleanno... Pippo dalle telecamere di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, la cantante ed ex moglie di Albano Carrisi rivolge un affettuoso saluto a Pippo Baudo: "Ti vogliamo bene, ques

Troppa commozione : Francesca Fialdini in lacrime a ‘La Vita in diretta’ : Negli ultimi giorni si è parlato molto di Francesca Fialdini: la bella conduttrice de La vita in diretta è innamorata. Dopo settimane di rumor, è stata lei stessa a confessarlo a Caterina Balivo nel salotto tv di Vieni da me: “Se ho un fidanzato? Sono innamorata pazza!”, ha detto Francesca. L’identità del fortunato resta top secret, ma a quanto pare si tratta di una persona sconosciuta al grande pubblico, che non fa parte del mondo dello ...

Alle 14 : 30 seguiamo in diretta il Pokémon Direct : novità in arrivo per Pokémon Scudo e Pokémon Spada : Questo pomeriggio potrebbe rivelarsi estremamente interessante per tutti i fan dei Pokémon dato che ci sarà spazio per un Pokémon Direct assolutamente da non perdere. Molto probabilmente i protagonisti assoluti saranno Pokémon Spada e Pokémon Scudo con la speranza che vengano rivelati nuovi dettagli di questa esclusiva Switch oltre che, ovviamente, la data di uscita ufficiale. Questi due nuovi progetti, infatti, sono ancora avvolti da diversi ...

Francesca Fialdini - occhi lucidi e commozione a La Vita in Diretta : “Evviva” : Francesca Fialdini: la commozione a La Vita in Diretta per Bud Spencer Una puntata all’insegna del ricordo e della commozione, quella di oggi 4 giugno de La Vita in Diretta. Nella trasmissione, condotta come sempre da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sono stati ricordati, infatti, Massimo Troisi e Bud Spencer. Due grandi attori, molto diversi […] L'articolo Francesca Fialdini, occhi lucidi e commozione a La Vita in Diretta: ...

La Vita in diretta - sconcertante Rita Dalla Chiesa : "Mi piacerebbe una botta e via" : Clamorosa Rita Dalla Chiesa nel corso dell'ultima puntata de La vita in diretta, dove la storica conduttrice di Forum si trovava in veste di ospite. Intervistata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, alla Dalla Chiesa viene sottoposta una domanda ormai "rituale" per la trasmissione di Rai 1: il "

Francesca Fialdini senza freni a La Vita in Diretta : “Non posso dirlo in tv” : Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Non posso dire in tv quello che sto pensando” Francesca Fialdini, nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda martedì 28 maggio), si è resa protagonista di un momento molto simpatico. Sarà che la stagione televisiva sta per giungere al termine, ma la bella conduttrice toscana è […] L'articolo Francesca Fialdini senza freni a La Vita in Diretta: “Non posso dirlo in ...

Francesca Fialdini imbarazzata a La Vita in diretta : “L’amore mio…” : La vita in diretta, Francesca Fialdini in imbarazzo: “Il mio amore non si chiama Ettore!” Momento di piccolo imbarazzo per Francesca Fialdini nella puntata de La vita in diretta di oggi, 27 maggio 2019. Nel talk, o meglio “processo” a Ballando con le stelle, che come ogni lunedì ha visto protagonisti Pascal Vicedomini e Anna Pettinelli (il sabato sera sempre presenti a Ballando), la conduttrice si è infatti lasciata ...

La Vita in diretta - Francesca Fialdini e il gelo con la cantante dei Matia Bazar : "Chi te l'ha fatto fare?" : Siamo negli studi de La vita in diretta, l'ultima puntata condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi su Rai 1. Con una serie di servizi, si ripercorre la storia musicale dei Matia Bazar. Si ricordano le diverse front-woman del gruppo, nato nel 1975, e in studio si è esibita la formazione attua

Francesca Fialdini gela l’ospite a La Vita in Diretta : “Ma chi te l’ha fatto fare” : Francesca Fialdini spiazza l’ospite de La Vita in Diretta con un commento Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda giovedì 23 maggio), attraverso dei servizi di Barbara Di Palma, hanno ripercorso la storia musicale dei Matia Bazar. Dopo aver ricordato le varie front woman della band nata nel […] L'articolo Francesca Fialdini gela l’ospite a La Vita in Diretta: “Ma chi ...

Mi hai cambiato la Vita! Mara Venier chiama Galeazzi che si commuove in diretta tv : A Storie italiane Mara Venier ha sorpreso Giampiero Galeazzi, intervenendo in un collegamento tv per il 73esimo compleanno del cronista sportivo. Mara Venier è voluta intervenire per il giornalista in un collegamento telefonico. “Mi hai cambiato la vita, sembrava finito questo rapporto e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi” ha dichiarato "il Bisteccone", rivolgendosi alla sua amica ...