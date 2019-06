Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di lunedì 10 giugno 2019)Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno sono preoccupanti le condizioni del primo cittadino di Rocca di Papa vicinoEmanuele cretini o di un’esplosione nel comune un vuoto ha investito il palazzo in corso Costituente intorno alle 11:15 tanti una vicina a scuola per l’infanzia 9 lite resiste adulti e 3 bambini di cui uno in codice rosso ricoverato al Bambin Gesù gli altri sono stati medicati sul posto nella zona erano in corso alcuni lavori conduttura del gas e anche dopo ore nella zona e permane un forte odore di gas tanto che sono stati fatti evacuare il numero di altri palazzi dei Vigili del Fuoco stanno continuando a mettere in sicurezza la zona per paura che ti possa verificare esplosione torneremo su questa notizia nel prossimo Giornale Radio Cambiamo argomento la politica il premier ...

