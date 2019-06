Scossa terremoto ad Amatrice

Terremoto oggi ad Amatrice : registrata una Scossa di magnitudo 3.0 : scossa di Terremoto vicino ad Amatrice : l'epicentro a tre chilometri dalla cittadina in provincia di Rieti già colpita dal...

Terremoto ad Amatrice - Scossa di magnitudo 3.0 : Terremoto ad Amatrice , scossa di magnitudo 3.0 Il sisma è stato registrato alle ore 15.17 ad una profondità di 12 km. Non si registrano danni Parole chiave: Amatrice Terremoto ...

Lieve Scossa di terremoto a Soviciville - provincia di Siena : Lieve scossa di terremoto a Soviciville , provincia di Siena E' stata rilevata questa mattina poco dopo le 7. Non ci sono danni a persone o cose Parole chiave:

Terremoto in Toscana : Scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta - scuole evacuate in Versilia : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Massa, Carrara, La Spezia, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Lucca, Viareggio, Santo Stefano di Magra, Sarzana (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non ci sono state al momento segnalazioni di ...