“Salvini deve dimettersi”

(Di lunedì 10 giugno 2019) Matteo Salvinidimettersi per aver dileggiato il contestatore aggredito a Cremona. A pensarla così è Pippo Civati… Aggredito e picchiato per aver esposto una semplice sciarpa con la scr itta: “Ama il prossimo tuo”. In più ha subito anche lo sbeffeggiamento pubblico da parte del Capitano. Il fatto risale allo scorso 3 giugno a Cremona nel corso di un comizio del ministro dell’Interno. Si tratta di un video amatoriale che sta facendo il giro in rete. La vittima è stata accerchiata e presa a calci e pugni dai sostenitori leghisti. In sottofondo le parole di Salvini: “Lasciatelo da solo poverino dai. Un applauso al comunista, perche’ se non c’e’ un comunista ai giardinetti noi non ci divertiamo”. ll giovane aggredito, non è un comunista ma un frequentatore della vicina parrocchia. Successivamente e’ stato medicato. ...

