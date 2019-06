Roma | choc a Porta Portese | spranghe e pugni durante il mercato

Roma - aggressione Umberto I : nigeriano pesta portantino/ Video choc - caccia all'uomo : aggressione choc a Roma nella sala d'attesa del policlinico Umberto I: un portantino è stato pestato da un nigeriano rimesso in libertà 24 ore fa.

Roma - aggressione choc all'Umberto I : pesta portantino - caccia a nigeriano. Era stato rimesso in libertà : Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un...

Roma - aggressione choc all'Umberto I : pesta portantino - caccia a nigeriano. Era stato espulso : Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un...

Roma - aggressione choc all'Umberto I : nigeriano massacra di botte un portantino e fugge : Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un...

Roma - autista tenta di investire un uomo che blocca il bus. Il video choc. L'azienda : avviato accertamenti : Un autista di un bus di linea ha provato ad investire un passante a Roma. Una provocazione, forse una di troppo. Un litigio, una discussione come molte ce ne sono ogni giorno nel traffico della...

Roma - autista Atac tenta di investire un pedone e due cani : il video choc : L'autobus accelera e tenta di investire un uomo. La scena choc è stata ripresa ad un balcone vicino al capolinea degli autobus di via Reduzzi a Roma. Chi filma non riesce a credere ai...

Roma - conducente Atac investe un uomo che blocca il bus. Il video choc : Una provocazione, forse una di troppo. Un litigio, una discussione come molte ce ne sono ogni giorno nel traffico della Capitale. Protagonisti dell'alterco sono il conducente di un bus di linea e...

Incendio Roma - si salva nudo sul cornicione/ Video choc - aveva appiccato lui il fuoco : Incendio in appartamento a Roma: ragazzo seminudo sdraiato su cornicione si salva dal rogo che aveva appiccato lui. Il Video choc e il salvataggio

Roma - 21enne stuprata in discoteca/ Denuncia choc "violenza di gruppo in sgabuzzino" : Ragazza etiope 21enne stuprata in una discoteca a Roma, sospetti su 3 ragazzi. Procura indaga su violenza di gruppo, la Denuncia choc.

Cartello choc su aborto a Roma - Brandi (Pro Vita) : “Abbiamo ricordato a Greta che vanno salvati anche i cuccioli d’uomo” : “Greta Thunberg vuole salvare il pianeta. Noi le ricordiamo che bisogna salvare non solo le piante e gli animali, ma anche i cuccioli d’uomo“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), il presidente dell’associazione Pro Vita, Toni Brandi, difende il maxi Cartellone di 250 metri quadrati affisso sulla facciata di un palazzo a Roma, sulla Tiburtina. Il manifesto choc contiene una dedica alla giovanissima attivista ...

Roma - turisti truffati : conto-choc per due hamburger e due cappuccini - lo scontrino diventa virale : Ennesimo caso di truffa o presunta tale a turisti stranieri, spesso spennati nei locali italiani. Questa volta è capitato a una coppia che si è fermata in un bar a due passi dal Vaticano, vicino San Pietro, ai quali due cappuccini e due hamburger sono costati ben 81,40 euro. Leggi anche: De Martino,

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

"Noi non abbiamo tradito" - striscione choc a Roma : di Sara Di Sciullo Alla vigilia delle celebrazioni del 25 aprile spunta un nuovo striscione choc dopo quello inneggiante a Benito Mussolini srotolato a Milano a due passi da piazzale Loreto. Stavolta ...

25 aprile - Choc a Milano - striscione neofascista e saluti Romani : U na grave ostentazione del neofascismo ha preceduto le celebrazioni della Liberazione italiana, previste il 25 aprile. L'episodio è accaduto a Milano, dove quelli che sono stati identificati come un ...