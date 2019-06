Grey' s Anatomy | stop agli spoiler dal Canada | la stagione 16 in onda il giovedì | come in

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) "Thanks God It's Thursday" anche per il: dopo aver provato per unal'ebbrezza di una eccentrica collocazione di'sal mercoledì sera alle 21.00, la rete canadese CTV torna all'ovile e colloca la serie di ShRhimes nuovamente alsera. La messa inanticipata aveva ovviamente moltiplicato glidi puntata prima della messa inUSA, oltre ad alimentare lo streaming illegale con notevoli 'fastidi' per l'ABC e per la produzione. E cosìupfronts canadesi 2019-2020, che hanno visto peraltro ospiti Kevin McKidd (dr. Owen Hunt) e Greg Germann (Dr. Tom Koracick), è stato confermato il ritorno di'snel prime time deldi CTV nello slot delle 20.00 (per la ABC) con la sedicesima. A seguire la sesta di How to Get Away with Murder.'sdal: la ...

