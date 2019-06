F1 | Mondiale 2019 | la grande amarezza e una speranza Ferrari sulla buona strada

Mondiale Offshore Ukopra 2019 : Tommy One trionfa all’esordio : Mondiale Offshore Ukopra 2019, successo all’esordio per Tommy One Grande esordio nel Campionato Mondiale Offshore Ukopra 2019 per Tommy One. L’imbarcazione di Maurizio Schepici e Federico Montanari, unico team italiano tra i trentatré al via, si è imposta sul circuito da 140 miglia del Canale della Manica a Poole (Inghilterra) con un vantaggio superiore ai 15 minuti su Pippa di Andy Smith, che ha concluso al secondo posto. Terzo gradino ...

Pronostico Ucraina vs Italia - Semifinali Mondiale U-20 11-06-2019 e Probabili Formazioni : Il Pronostico e le Probabili Formazioni di Ucraina-Italia, Semifinali Mondiale U-20; Martedì 11 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Ucraina / Italia / Pronostico / ANALISI – Siamo in dirittura di arrivo per la Finale del Mondiale U-20, che si sta disputando in Polonia.Domani pomeriggio, martedì 11 Giugno, allo Stadion Miejski si sfidano Ucraina e Italia nella prima Semifinale che vale l’accesso all’ultimo e determinante ...

MXGP - Mondiale 2019 : Tim Gajser procede a suon di doppiette e vuole la fuga - Cairoli deve stringere i denti : Quello che tutti i tifosi di Tony Cairoli temevano, è avvenuto. Dopo i primi scricchiolii messi in mostra nel fine settimana del Gran Premio del Portogallo di Agueda, ed il negativo Gran Premio di Francia di Saint-Jean d’Angely, il tanto minacciato sorpasso in classifica è avvenuto. Tim Gajser, infatti, è il nuovo leader della classifica generale del Mondiale MXGP 2019. Lo sloveno, reduce dalle doppiette di Portogallo e Francia, prosegue ...

F1 - Mondiale 2019 : Mercedes-Hamilton - una vittoria che alimenta dubbi e perplessità : E’ un lunedì amaro e triste per la Ferrari: l’esito del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1, non è stato favorevole. Una vittoria sfuggita così, per l’applicazione del regolamento, che a seconda di come la si veda non può mettere d’accordo le fazioni opposte. Il tedesco Sebastian Vettel avrebbe meritato il successo. La Rossa, specie con le gomme dure, aveva un ritmo diverso dalla Mercedes di Lewis ...

F1 - Mondiale 2019 : nonostante le polemiche - Lewis Hamilton rischia di avere già in tasca il sesto titolo : Si è parlato tanto dell’errore di Sebastian Vettel nel corso del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno. Si è discusso, e non poco, per la penalità che è stata comminata al tedesco e che ha regalato il successo a Lewis Hamilton. Si è assistito al dopo-gara del nativo di Heppenheim quanto mai imbufalito. Ma, gioco forza, è passato in secondo piano un aspetto importante. Ieri, a Montreal, si potrebbe già essere concluso il Mondiale di ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes a +123 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista in testa - +41 su Rea : Alvaro Bautista allunga al comando del Mondiale Superbike 2019 con 41 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine di Gara-2 del GP di Spagna. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista300DUCATI JONATHAN REA259KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK188YAMAHA ALEX LOWES142YAMAHA LEON HASLAM130KAWASAKI MARCO MELANDRI102YAMAHA TOPRAK RAZGATLIOGLU95KAWASAKI CHAZ DAVIES94DUCATI SANDRO CORTESE83YAMAHA TOM SYKES80BMW JORDI TORRES65KAWASAKI MICHAEL ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri resta in vetta - +2 su Marquez : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo sei prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Baldassarri Lorenzo ITA 88 2 14 3 Marquez Alex SPA 86 3 77 LUTHI Thomas SWI 84 4 11 4 NAVARRO Jorge SPA 73 5 19 5 SCHROTTER Marcel GER 64 6 37 0 MARINI Luca ITA 58 7 32 13 FERNANDEZ Augusto SPA 54 8 40 3 BASTIANINI Enea ITA 45 9 37 5 GARDNER Rem y AUS 41 10 37 0 BINDER Brad RSA 39 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet ancora in vetta ma gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton in testa - +29 su Bottas. Vettel 3° a 62 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser va in testa con 13 punti su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - GP Russia MXGP 2019 : Tim Gajser vince in gara-1 e va in testa al Mondiale - Cairoli soffre ed è 12° : Tim Gajser si aggiudica gara-1 del Gran Premio di Russia 2019 e prolunga a quota 5 la sua striscia di vittorie di manche consecutive dopo le doppiette in Portogallo e in Francia. Lo sloveno della Honda è partito a razzo dal cancelletto di partenza ed ha portato a casa l’Holeshot, conducendo poi la corsa fino alla fine nonostante la costante pressione della Yamaha dello svizzero Arnaud Tonus, secondo sul traguardo a 2″7 di ritardo dal ...

F1 - Mondiale 2019 : Pirelli rispedisce al mittente le accuse di Marko di aver favorito la Mercedes : “Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere“, così cantavano The Rokes qualche annetto fa. Parte di questa affermazione è vera ed è relativa ad Helmut Marko, figura importante della Red Bull. Il 76enne austriaco, infatti, si era lasciato andare, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ad affermazioni fortemente lesive nei confronti di Pirelli, rea di favorire chiaramente la Mercedes. A detta di Marko, tutto o quasi in ...

In terra iberica il leader della classifica generale, Alvaro Bautista, già in profumo di vittoria finale, proverà l'ennesimo allungo nel Mondiale ai danni dell'inglese Jonathan Rea, campione