Diabete | la perdita di chili facilita la scomparsa

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ladiladel. Lo svela una ricerca scientifica secondo cui ildi tipo 2 si può sconfiggere con la dieta. Lo studio, presentato all’Ada, il congresso annuale dell’Associazione americana di diabetologia, ha confermato come ladi peso sia correlata alladella malattia. L’indagine ha coinvolto 300 pazienti fra il 2014 e il 2017 suddivisi in due gruppi dagli esperti. Un primo gruppo, quello di controllo, ha assunto i medicinali utili per contrastare i sintomi della patologia, come gli antipertensivi e gli antiglicemici. Il secondo gruppo invece non ha assunto nessun farmaco, ma ha seguito per alcuni mesi una dieta particolare per perdere qualche chilo e mantenere la forma raggiunta. Il risultato? Un terzo dei pazienti che faceva parte del secondo gruppo (il 36%) alla fine dell’esperimento presentava una ...

