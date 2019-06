VIDEO F1 | GP Canada 2019 | il confronto tra i giri veloci di Sebastian Vettel e Lewis

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Nelle qualifiche del GP del, valido per il Mondiale di F1,ha precedutoHamilton: Sky Sport ha messo ai duedei piloti di Ferrari e Mercedes per capire quali dettagli abbiano portato alla partenza in pole il pilota tedesco. IL-HAMILTON NELLE QUALIFICHE DEL GP DELDI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

lauraboldrini : In Canada per 4 giorni con parlamentari di 45 paesi abbiamo discusso di diritti e salute riproduttiva delle donne… - SkySportF1 : ?? Prima pole stagionale per #Vettel ? ? - SkySportF1 : ?? Quanti colpi di scena ???? nelle qualifiche del #CanadianGP ? -