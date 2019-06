I rigori sorridono alla Salernitana | il club granata si tiene la Serie B | il Venezia

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Ilsi impone 1-0 nei tempi regolamentari che, dopo il 2-1 dell’andata, costringe le squadre ai: dagli undici metri si salva laLasi salva, ilretrocede inC dopo i calci di rigore. I veneti si impongono 1-0 al termine dei tempi regolamentari, il gol di Modolo pareggia il 2-1 dell’andata e obbliga le squadre all’extra-time, prima dei tiri dal dischetto che premiano i. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Minala, gli uomini di Menichini si difendono con ordine e non permettono gli avversari di raddoppiare, riuscendo a prendersi la salvezza ai, sfruttando i decisivi errori di Bentivoglio e Coppolaro.L'articolo I, ilsilaB: ilretrocede in C SPORTFAIR.

Ticinonline : I rigori sorridono all'Inghilterra, Svizzera quarta -