ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019) Un’Italia che ha giocato da squadra, come chiedeva Mancini. Questo è il commento di, su Repubblica, alla partita vinta ieri dalla Nazionale contro la Grecia. Un avversario meno temibile di come era stato descritto alla vigilia, molliccio, che nemmeno ricorre al gioco duro, come spesso fanno le squadre tecnicamente inferiori. L’Italia, invece, ha controllato la gara e attaccato con continuità, anche con improvvise accelerazioni verticali: “vedi gol, molto bello, di Insigne alla sua maniera, col destro a giro sul palo più lontano”. Manolas è descritto come “l’ombra di se stesso”. Di Emerson Palmieriscrive che non azzecca quasi nessun cross. E’ andato bene invece Belotti, che anche se non ha segnato ha fatto segnare, “giocando molto per gli altri” e a centrocampo, “dopo la rituale ammonizione inutile”, è ...

napolista : Gianni Mura: “Giusta l’intuizione di dare fiducia a #Insigne” Su Repubblica: “La #Nazionale è entrata in campo con… - KobeNewz : Alterazione: azione non nostra (@repubblica, #spassaparola, Gianni Mura) - thePulpit : @disappunto “vabbè fammi una domanda in italiano” (cit. Gianni Mura @ciclismoliquido) -