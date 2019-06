F1 | GP Canada 2019 | problema idraulico sulla Mercedes di Hamilton Il britannico sarà al

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Un piccolo brivido in casaa pochissimo dal via del GP del, settimo round del Mondiale di F1.vettura delLewisè stata riscontrata una perdita idraulica. Unche, comunque, i tecnici del team di Brackley hanno subito individuato ed ora sono a lavoro per effettuare le riparazioni. Pertanto, la partecipazione di Lewis a questa corsa non è a rischio e non ci saranno penalità, tuttavia resta da capire se e quanto questa criticità possa influenzare la prestazione della W10 in vista della gara domenicale, che scatterà alle ore 20.10 (italiane). Il campione del mondo in carica partirà dalla piazzola n.2, alle spalle del poleman Sebastian Vettel e dovendosi guardare dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. Vedremo se il monegasco potrà sfruttare eventuali avariemacchina dell’inglese, dotata della nuova Power Unit. NEWS: ...

SkySportF1 : ?? Prima pole stagionale per #Vettel ? ? - SkySportF1 : ?? POLE di Sebastian #Vettel ?? 1'10''240 I risultati ? - Eurosport_IT : Ecco il vero SEBASTIAN VETTEL ???????? Segna il miglior tempo in Canada e torna in pole position dopo quasi un anno (2… -