Valerio Onida | Le correnti nella magistratura dovrebbero fare un passo

(Di sabato 8 giugno 2019) Leinhanno assunto troppo potere?, presidente emerito della Corte costituzionale, accenna a un’espressione amara in volto quando HuffPost gli fa questa domanda, a margine di uno degli eventi del Congresso nazionale di Area, la corrente che al Csm mette insieme i togati didemocratica e Movimento per la Giustizia. “Eh, forse un po’ sì, purtroppo”, risponde nel chiostro del convento del centro di Roma dove si svolge la tre giorni dei magistrati progressisti. L’idea di abolire l’associazionismo, però, è fuori discussione: “Sono gli eletti che devono ricordare che non devono rispondere agli interessi dellequando svolgono le loro funzioni”. Il riferimento è al caso Palamara, che sta portando nell’organo di autogoverno della giustizia ...

