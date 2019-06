Roma | manifestazione pubblico impiego | Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della manifestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Roma - sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO : Roma, sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO Per le strade della Capitale sfilano insieme Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. In piazza del Popolo previsti i comizi dei leader. Landini: “Sciopero generale autunno? Nulla è escluso”. ...

Poste Italiane - sciopero oggi 3 giugno/ Manifestazione a Roma : servizi a rischio : sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno: i lavoratori si riuniscono a Roma in occasione di una Manifestazione davanti alla sede dell'Azienda.

Manifestazione pensioni Roma - sindacati chiedono risposte al governo : Manifestazione pensioni Roma, sindacati chiedono risposte al governo Al grido di “dateci retta” i pensionati italiani scendono in piazza dopo 15 anni di assenza. Oltre 100.000 ex lavoratori, in treno e con decine di autobus provenienti da tutta Italia, si sono riversati sabato 1 giugno in piazza San Giovanni a Roma, per protestare contro le politiche del governo. La prima tappa di un percorso di mobilitazione, sostenuto da Cgil, Cisl e ...

Pensioni - manifestazione in piazza San Giovanni a Roma : “Siamo centomila”. Barbagallo : “Governo è Robin Hood Ogm” : “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori della manifestazione dei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati in piazza San Giovanni, a Roma. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni, piazza ...

Pensioni ultima ora : programma manifestazione 1 giugno 2019 a Roma : Pensioni ultima ora: programma manifestazione 1 giugno 2019 a Roma Pensioni ultima ora: nuova manifestazione organizzata dai sindacati ed in programma a Roma il prossimo 1° giugno per protestare contro il governo. Le organizzazioni sindacali lamentano in particolare assenza di attenzione per la mancata rivalutazione delle Pensioni. Ma non solo. Pensioni ultima ora, sindacati contro il governo: diritti dei pensionati negati La ...

Manifestazione a Roma dei multiservizi : Manifestazione e sciopero a Roma del personale del settore pulizie e servizi integrati. Il contratto nazionale dei settori è scaduto ormai da oltre 72 mesi.Lavoratrici e lavoratori del comparto,che nessuno vede e pochi considerano,permettono tutti i giorni di utilizzare ospedali, scuole,tribunali,uffici, banche, poste, e caserme. Il settore ha pagato pesantemente la crisi di questi ultimi 10 anni con riduzioni dei contratti individuali di ...

Roma - manifestazione per Desirée a San Lorenzo : Fiore portato in questura. Fn Non sfila nel quartiere : Fallito il tentativo del movimento di estrema destra di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista

Roma - manifestazione per Desirée a San Lorenzo : la Digos blocca Fiore di FN per 'controlli' : E' stato portato in questura mentre i militanti di estrema destra stavano cercando di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista per una manifestazione non autorizzata

Falcone - contRomanifestazione a Capaci : aspre polemiche : Raffaello Binelli Libera (da Facebook) Sit-in alla "Casina No Mafia", il luogo dal quale fu innescato l’ordigno della strage di Capaci, dove oggi si è svolto un incontro con alcune studentesche. C'erano anche Claudio Fava (presidente Antimafia Sicilia) e don Lugi Ciotti Nel giorno in cui si ricorda la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, nell'aula bunker dell'Ucciardone, a ...

Falcone : Palermo - contRomanifestazione in polemica con presenze bunker : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - All'appuntamento annuale nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo, organizzato dalla Fondazione Falcone, quest'anno molti leader di associazioni note per l'impegno antimafia non ci saranno. Ma neppure il Governatore Nello Musumeci e il presidente dell'Antimafia all'

Pensioni ultima ora : manifestazione 1 giugno a Roma - richieste dei sindacati : Pensioni ultima ora: manifestazione 1 giugno a Roma, richieste dei sindacati Pensioni ultima ora: continua il pressing dei sindacati nei confronti del Governo. Già a febbraio le organizzazioni sindacali hanno manifestato in piazza a Roma per chiedere all’esecutivo di rivedere alcune delle decisioni in materia previdenziale. Il 1° giugno nuovo appuntamento in Piazza San Giovanni. Scenderanno e protesteranno in maniera unitaria le ...

Pensioni ultime notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti Romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...