Roma | gli impiegati pubblici scendono in piazza | Landini | Non escludiamo

Roma Pride - migliaia di persone in corteo per diritti lgbt. Luxuria : “Oggi orgogliosi di restare umani” : “Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere gay lesbicahe e trans, di essere bisessuali, intersex, siamo orgogliosi di essere umani, di restare umani“. Così Vladimir Luxuria, alla testa del corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti lgbt. “Siamo qui a ribadire che essere umani significa non respingere nessuno, né per l’orientamento sessuale né per il colore della pelle, né per la classe ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Simone Crescenzi e Daniela Rotolo subito eliminati - poca fortuna per gli azzurri nella prima giornata : Si è conclusa la prima delle tre giornate in programma presso la suggestiva cornice del Foro Italico di Roma per la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, massimo circuito internazionale che raccoglie le stelle della disciplina ed assegna punti fondamentali per il ranking olimpico. La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con la voglia di proseguire il proprio straordinario percorso di crescita, ma ha dovuto affrontare ...

Mercato Juventus - maxi scambio con la Roma per Zaniolo : i dettagli : Mercato Juventus – La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo sul taccuino del Ds Paratici, che continua i contatti con l’entourage del calciatore. Il club giallorosso non vuole però privarsi del suo gioiello e la priorità di entrambe le parti continua ad essere la firma sul rinnovo di contratto. Leggi anche: Guardiola Juventus, “As” […] More

Roma - è fatta per Fonseca : lunedì atteso nella capitale - tutti i dettagli : Fonseca Roma- Ora è arrivata anche la conferma: Fonseca sarà i nuovo allenatore della Roma in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’attuale tecnico dello Shakthar Donetsk arriverà nella capitale nella giornata di lunedì. Firma sul nuovo contratto, poi l’annuncio alla stampa. La Roma piazza il colpo ad effetto e si […] L'articolo Roma, è fatta per Fonseca: lunedì atteso nella ...

Roma. Quarto Miglio : mercato rifatto con giochi e murales : Si è tenuta la pre-apertura del mercato ristrutturato di via Menofilo al Quarto Miglio. Poi l’area entrerà in funzione, non

Angi tra Innovazione e sicurezza : conferenza presso l’Ordine degli Avvocati di Roma : Data dell’evento: 17 Giugno 2019 Indirizzo dell’evento: Roma, Corte Suprema di Cassazione – Aula Avvocati Iscriviti al seguente link: http://tiny.cc/Angi SALUTI Antonino Galletti – Presidente dell’Ordine degli Avvocati Gabriele Ferrieri – Presidente Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori Matteo Tanzilli – Vicepresidente Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori DALLE ...

Scott Foley a Roma con la moglie Marika Dominczyk dopo l’addio a Whiskey Cavalier (foto) : Vacanza di coppia per Scott Foley a Roma con la moglie Marika Dominczyk, in occasione del loro anniversario di matrimonio: i due attori sono approdati in Italia dopo un viaggio coi loro figli a Parigi. Con la delusione per la cancellazione della serie tv Whiskey Cavalier ancora cocente, la coppia ha scelto Roma per festeggiare il 12° anniversario di matrimonio, dopo 16 anni di relazione. L'attore protagonista della serie ABC cancellata dopo ...

Roma. Il Campidoglio investe 12 milioni per la riqualificazione di parchi - giardini e ville storiche : Il Campidoglio investe 12 milioni di euro per la riqualificazione di parchi, giardini e ville storiche: da Villa Sciarra a

Evasione dal carcere minorile di Nisida : due detenuti in fuga - in arrivo gli 007 da Roma : Gli agenti del reparto della polizia penitenziaria si sono accorti della fuga solo a giochi già fatti, alcune ore dopo l'Evasione. La scoperta è avvenuta al momento della conta dei giovani detenuti ospitati all'interno della struttura circondariale minorile del carcere di Nisida (isolotto del golfo di Napoli): all'appello mancavano due ragazzi. L'allarme è scattato solo nella mattinata di lunedì. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, da ...

Roma - il saluto di Ranieri : il futuro - il ruolo di Totti e le voci sullo spogliatoio : “La societa’ vuole fare le cose per bene, anche il fair-play finanziario lo impone, e avendo lo stadio ci possono essere introiti maggiori. Dietro stanno lavorando bene, il pubblico pero’ vuole vedere i risultati sul campo e ora e’ importante trovare un allenatore, un direttore sportivo e che tutti remino dalla stessa parte”. Il futuro della Roma passa dalla stadio e Claudio Ranieri fa il suo personale in ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : i convocati dell’Italia per Pratoni del Vivaro. Roman guida gli azzurri : Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena una tappa della FEI Nations Cup al Centro Equestre Ranieri di Campello ai Pratoni del Vivaro (Roma). L’Italia cercherà il risultato di prestigio in questo appuntamento riservato al concorso completo e si presenterà con una squadra ambiziosa composta da Pietro Roman su Castelwoods Jake, Marco Bisia su Junko CP, Fosco Girardi su Feldheger e Marco Cappai su Santal du Halage. Questo evento sarà ...

Entrano gli americani - finisce la Roma classica - si spostano i confini del mito : Per la storia di Roma giugno è invasivo: il sacco barbaro dei Vandali nel 455, l’assedio feroce dei francesi contro la Repubblica nel 1849. Nel 1944 non più città aperta ma libera dai nazisti. Il 4 giugno le pattuglie Usa Entrano in periferia: all’alba bussano al Mandrione, altrove superano largo Pr

Lelio Luttazzi celebrato a Roma con un premio : “Gli piaceva avere in casa ragazzi del conservatorio e appassionati di pianoforte” : FQ Magazine Domenico Diele, pena ridotta per l’attore che investì e uccise una donna. Minacce e offese sui social: “Topo di fogna”, “Ti sfregiamo con l’acido” Un “premio” dedicato ai giovani musicisti per ricordare il grande Lelio Luttazzi. La sera del 7 giugno 2019, presso La casa del jazz di Roma, si terrà la finale ...

Romano Prodi : "Invertire la rotta prima che l'Italia si infranga contro gli scogli" : “Il futuro arriva per tutti. Mi auguro quindi che, dopo le prime reazioni stizzite, i nostri governanti accolgano le indicazioni della Commissione come un utile consiglio per presentarsi difronte alla decisione finale del Consiglio Europeo con i cambiamenti necessari a correggere la rotta profondamente sbagliata lungo la quale l’Italia sta ora camminando. Presentandosi almeno con le correzioni sufficienti per evitare che il nostro ...