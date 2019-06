Notte violenta all' Eur Un giovane accoltellato e altri 4 investiti dopo una lite

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Movidanel quartiere romano dell'Eur. Nel quartiere romano un ragazzo ha investito quattro personeunaa una fermata dell'autobus e, di fronte a un locale, un altroè stato, sempreun litigio. Al termine di unaper futili motivi, un italiano di 24 anni si è messo alla guida della sua auto, una Polo, e ha investito quattro persone nei pressi della fermata del bus Eur Magliana. Due feriti sono in codice rosso. Ilè stato fermato dalla polizia. L'auto è stata sequestrata. È accaduto pocole 3 e 30 davanti a un locale del quartiere. Sul posto, in via di Val Fiorita, oltre al 118, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esposizione, che stanno ascoltando diversi testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Il, secondo quanto si apprende, rischia l'accusa di tentato ...

