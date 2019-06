Mondiali calcio femminile 2019 | vigilia per l’Italia Milena Bertolini | “Vogliamo vincere

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Giornata diper l’Italia aidi, domani le azzurre scenderanno in campo a Valenciennes (Francia) per affrontare l’Australia: debutto di fuoco per la nostra Nazionale che torna a disputare una rassegna iridata dopo venti anni di assenza, il sogno è quello conquistare una vittoria importante in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Davanti agli oltre 17000 spettatori dello Stade du Hainaut, l’Italia incrocerà le solide Matildas ma ha tutte le carte in regola per fare la differenza e ottenere un risultato di assoluto prestigio. Il CTha parlato in conferenza stampa alladell’attesissima partita: “L’Australia è una squadra molto forte, lo dice la posizione nel ranking (6° posto, ndr). Hanno grande fisicità e intensità di gioco, oltre ad avere talenti importanti, come Sam Kerr. A livello ...

