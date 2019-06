Juve | Sarri nuovo allenatore | l' annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana RUMORS

De Laurentiis : “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” : De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…”. Di seguito l’ intervista rilasciata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Eccone alcuni ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Pavan : 'è favorito ma vi sono anche altri piani...' : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Pedullà : «Oggi vertice a Milano per Sarri alla Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più informati su quello che riguarda Maurizio Sarri, ha lanciato un nuovo aggiornamento sul suo sito personale. È previsto oggi a Milano l’incontro decisivo per il futuro di Maurizio che è, ed è sempre stato l’unica soluzione voluta dalla Juve. Dopo che gli accordi erano stati chiusi da settimane si attendeva solo il via libera del Chelsea per liberare il tecnico toscano, oggi a Milano dovrebbe ...

SARRI NUOVO ALLENATORE JuveNTUS/ Zola : 'non so nulla - se ci fossero state novità...' : Maurizio SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Fonseca vicinissimo alla Roma. Quindi Sarri vicinissimo alla Juve : Sarebbe ormai alla definizione dei dettagli l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Il nuovo allenatore potrebbe arrivare lunedì. Si è ormai vicinissimi alla conclusione della trattativa. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con lo Shakthar Donetsk per il pagamento della clausola prevista. Inizialmente per l’allenatore portoghese erano stati chiesti 5 milioni, ma si dovrebbe ...

Se Sarri va alla Juve - i veri sconfitti sono gli ultras : Tutti a dire: e come la vivono i tifosi del Napoli? Tutti a cavillare: e mo come la mettono a nome i Sarristi? Nessuno che si chieda: ma come stanno gli ultras? sono loro l’unico gruppo sociale con abbastanza pelo sullo stomaco per volare più alto dell’abboccamento del tecnico toscano alla Juve. Ma sono proprio loro quelli che, avendo derogato ai propri principi per sostenere il mister, possono davvero sentirsi traditi dal suo opportunismo, o ...

Juventus : torna in auge Guardiola - tiene invece Sarri - Cancelo sempre più lontano : Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus? Nessuno ad oggi può dirlo, se non le tante esternazioni da parte dei giornali o qualche incontro fatto a Milano tra lo stesso allenatore e qualche alto dirigente della Juventus. Sicuramente l'allenatore ex Napoli ed attuale del Chelsea rimane in pole position, nonostante le dure parole espresse nei suoi confronti dall'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ma torna in quota anche il nome di Pep ...

Il Mattino – Sarri alla Juve - c’è Abramovich dietro l’attesa infinita : perché il russo non dà risposte : Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte “Guai a fare i conti senza l’oste. Soprattutto se l’oste è Roman Abramovich, il secondo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio sterminato che, certo, non prende decisioni in ...

Calciomercato Juve - con Sarri potrebbe essere rivoluzione : Koulibaly e Pogba nel mirino : La Juventus 2019/20 inizierà ad avere un suo tratto ben distinto non appena sarà stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore. In attesa, un paio di cose sono certe: i Campioni d’Italia ripartiranno ancora da Cristiano Ronaldo, ma tutti i reparti saranno sottoposti a restyling. Se non addirittura rivoluzionati, come potrebbe essere per la difesa dopo l'addio di Barzagli e in considerazione del fatto che Chiellini e Bonucci nel 2020 avranno ...

Juve e Sarri sempre più vicini : in arrivo l’ok del Chelsea : Un contratto triennale con uno stipendio da circa sei milioni netti a stagione. Sarebbe questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo schema contrattuale sul quale il management della Juventus e l’entourage di Maurizio Sarri starebbero discutendo in vista dell’arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera. Oggi o al massimo lunedì – scrive il quotidiano […] L'articolo Juve e Sarri sempre più ...

Juventus – Sarri arriva entro lunedì : sulle fascia destra c’è Danilo se parte Joao Cancelo : Maurizio Sarri pronto a trasferirsi alla Juventus, la firma potrebbe arrivare entro lunedì: sulla fascia destra i bianconeri pronti a prendere Danilo se Joao Cancelo dovesse andar via Maurizio Sarri resta il nome caldo per la panchina della Juventus. Il tecnico neo vincitore dell’Europa League con il Chelsea attende solo l’ok dal patron Roman Abramovich, decisione che, secondo la ‘Rosea’, potrebbe arrivare già nelle ...

Bucchioni : “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” : Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…”. Di seguito uno stralcio dell’editoriale per tuttomercatoweb.com: “La panchina della Juventus ancora vuota è una storia che non torna e non convince. Sono passati venti giorni dal licenziamento di Allegri e se il suo ...

Varriale : “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” : Varriale: “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” Varriale: “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” Sta facendo molto discutere il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. In tanti si chiedono quale sarà la reazione del tecnico ex Chelsea nel momento in cui dagli spalti dello Stadium si alzeranno i cori contro Napoli e i ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ La promessa Chelsea e gli scenari di mercato : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.