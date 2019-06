Grande Fratello | Francesca De Andrè si lascia andare | la notte di passione con Gennaro

Grande Fratello 2019/ Gita e grigliata al camping prima dell'ultima cena : Grande Fratello 2019, anticipazioni e news. Matina Nasoni e Daniele tornano ad allontanarsi e a litigare prima della finale

Grande Fratello - Francesca De Andrè : Enrico e Daniele la criticano : Francesca De Andrè attaccata da Daniele e Enrico del GF 2019 Lunedì prossimo ci sarà finalmente la finalissima del Grande Fratello. Ma nonostante ciò pare che gli animi nella Casa di Cinecittà siano sempre accesissimi. Cos’è successo stavolta? In pratica molti concorrenti del padre di tutti i reality show si sono lamentati di Francesca De Andrè, rea di essere troppo disordinata. E coloro che l’hanno più criticata sono stati senza ...

Grande Fratello Vip - fuori Ilary Blasi : ecco chi piazzano alla conduzione : La macchina del Grande Fratello Vip si sta già muovendo. Nonostante le versione “nip” non sia ancora finita, in Mediaset già si inizia a parlare di chi sarà al timone del reality di Canale 5. L’abbandono di Ilary Blasi è ormai certo, la conduttrice ha infatti preferito non riconfermarsi per il quarto anno consecutivo. Dopo un 2018 intenso, con la conduzione di tre programmi, Balalaika, Wind Summer Festival e Grande Fratello Vip, per la Blasi è ...

Grande Fratello 16 : notte di passione tra Gennaro e Francesca De Andrè : La gieffina Francesca De Andrè, nipote del Grande e compianto Faber si è lasciata finalmente andare e nella notte è esplosa la passione con il suo "amico" Gennaro Lillo, all'interno della casa più spiata d'Italia. Ormai, il suo ex Giorgio forse adesso potrebbe diventare un lontano ricordo, perché non è riuscita più a resistere al bel napoletano, finalista del Grande Fratello 16, il reality show di Mediaset. Sembrerebbe proprio che la passione ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio ha un crollo | VIDEO : A sostenere il modello napoletano accorre Francesca De André, la concorrente con cui è nato un flirt nelle ultime settimane

Grande Fratello - fuori Ilary Blasi. Bomba a Mediaset : chi piazzano al suo posto : La macchina del Grande Fratello Vip si sta già muovendo. L’abbandono di Ilary Blasi è ormai certo, la conduttrice ha infatti preferito non riconfermarsi per il quarto anno consecutivo. Dopo un 2018 intenso, con la conduzione di tre programmi, Balalaika, Wind Summer Festival e Grande Fratello Vip, pe

Grande Fratello 2019/ Enrico sbotta : 'siamo in 7 - ma sporchiamo...' : GRANDE FRATELLO 2019, anticipazioni e news. Matina Nasoni e Daniele tornano ad allontanarsi e a litigare prima della finale

Grande Fratello 16 - daily 7 giugno 2019 : Cosa è successo nel sessantesimo giorno di permanenza dei concorrenti nella casa del Grande Fratello 16:I concorrenti hanno avuto la possibilità di scrivere una lettera per una persona importante che sta all'esterno della casa, Daniele ha scelto di dedicare un messaggio d'affetto a sua madre: A te che mi hai dato una speranza quando una speranza non c'era, a te che sei l'unica persona che mi conosce davvero e che l'unico modo per essere ...

Grande Fratello - Erica Piamonte disperata : "Impediscimi di farlo" - appello in lacrime alla De Andrè : Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello e tutti i concorrenti della Casa iniziano i pronostici su cosa li attenderà fuori alla fine di questa avventura. Tra questi sicuramente Erica Piamonte. Dopo la lettera strappalacrime ricevuta dal genitori nella scorsa puntata la concorrente nelle ul

Grande Fratello - la confessione di Serena su Francesco Rutelli : "Ci ho messo anni a convincerlo" : Serena Rutelli figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è stata una delle protagoniste dell'edizione di quest'anno del Grande Fratello. L'ex gieffina è stata al centro dell'attenzione dopo le rivelazioni fatte riguardo alla sua infanzia difficile, vissuta in una casa famiglia dopo a

Grande Fratello : "Gennaro? Giocatore furbo e astuto" - le parole di Cristiano Malgioglio : L'opinionista si scaglia contro il modello partenopeo: "Il trofeo, se continua cosi, può' solo sognarlo."

Grande Fratello 16 - Francesca De André scrive una lettera a Giorgio : Intenta a sistemare i cocci della sua vita dopo il tradimento del suo Giorgio Tambellini, Francesca De André intanto pianifica la sua esistenza una volta uscita dalla casa del Grande Fratello 16 con Gennaro Lilio.Il modello campano le ha chiesto: “Quando vengo a Milano, a Pomeriggio Cinque, magari se sei libera ci andiamo a bere qualcosa. Non appena risolvi le cose tue, i tuoi impegni di lavoro, magari sarai anche molto impegnata… Se avrai a ...

Grande Fratello - caso bestemmia Francesca De Andrè : arriva la decisione Mediaset : La produzione del reality chiarisce la posizione della concorrente tramite un comunicato ufficiale sui social.

Non ha bestemmiato! Francesca De André resta al Grande Fratello : Francesca De André, accusata dalla rete di aver bestemmiato nella Casa di Cinecittà, è stata scagionata dal Grande Fratello, che ha fatto sapere che la concorrente non ha pronunciato alcuna imprecazione. Nelle ultime ore sembrava che si potesse abbattere su Francesca De André una vera e propria bufera in seguito ad una polemica nata sul web per una presunta bestemmia pronunciata nella Casa del Grande Fratello 16.-- È accaduto tutto ...