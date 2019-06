Formula 1 – L’incidente di Magnussen penalizza Verstappen che resta fuori dal Q3

Formula 1 – Niki Lauda - dall’incidente ai titoli Mondiali : la carriera dell’ex pilota austriaco in un’infografica : Una carriera invidiabile: la storia di Niki Lauda riassunta in un’infografica Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: il tre volte campione del mondo si è spento nella notte, dopo un improvviso ricovero in ospedale in Svizzera per dei problemi renali. L’ex pilota, famosissimo per l’incidente del 1976, in cui rimase visibilmente ustionato, ha iniziato da lì un difficile percorso a causa del fumo tossico ...

Formula 1 – Test Barcellona - Callum Ilott si scusa con l’Alfa Romeo : “l’incidente? Sento di aver deluso il team” : Protagonista di un brutto incidente nel corso del pomeriggio del day-1 dei Test di Barcellona, Ilott ha raccontato cosa sia accaduto E’ stato il suo l’unico incidente del day-1 dei Test di Barcellona, una botta tremenda contro le barriere in curva 3 che ha lasciato con il fiato sospeso l’Alfa Romeo Racing. Fortunatamente, nessuna conseguenza per Callum Ilott che, al termine della sessione, ha voluto spiegare quanto ...

Formula 1 - Kvyat deride Ricciardo dopo l’incidente di Baku : “gli comprerò uno specchietto retrovisore” : Il russo ha commentato l’incidente avvenuto nel corso del Gp di Baku tra lui e Daniel Ricciardo, costato il ritiro ad entrambi Una giornata sfortunata per Daniil Kvyat in Azerbajan, il pilota russo infatti è stato costretto al ritiro per colpa di una manovra azzardata di Daniel Ricciardo, finito addosso alla Toro Rosso per una distrazione. photo4/Lapresse dopo essere finiti nella via di fuga per un sorpasso sbagliato ...

Formula 1 – Ricciardo la combina grossa a Baku : l’australiano penalizzato in Spagna per l’incidente con Kvyat : Daniel Ricciardo commette un errore imperdonabile durante gli ultimi giri del Gp dell’Azerbaijan: a causa dell’incidente con Kvyat l’australiano sanzionato in vista del Gp di Spagna L’incidente agli ultimi giri del Gp dell’Azerbaijan tra Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat costa caro al pilota della Renault. L’australiano, non solo ha causato il suo ritiro e quello del pilota della Toro Rosso, ma si è anche ...

Formula 1 - sospiro di sollievo per la Williams : Baku risarcirà il team per l’incidente di Russell : Il promoter del Gp d’Azerbaijan ha rivelato che risarcirà la Williams per colpa del tombino che ha distrutto nelle FP1 la macchina di Russell La Williams tira un sospiro di sollievo, il circuito di Baku infatti risarcirà i danni subiti dalla monoposto di George Russell nel corso della prima sessione di prove libere. photo4/Lapresse Il pilota britannico infatti ha distrutto il fondo della FW42 per colpa di un tombino, alzatosi dopo il ...