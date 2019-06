(Di sabato 8 giugno 2019) Il caso della giovane Noa Pothoven ha riaperto (in maniera non molto pertinente) il dibattito sull'eutanasia. È evidente che parte del problema nel dibattito sta nel fatto che "eutanasia" è unacon significati troppo vaghi, che non vengono quasi mai specificati, ed è quindi comprensibile a stento. Visti i confini labili non c'è da stupirsi se il discorso ci finisce sopra anche a sproposito.