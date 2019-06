Equitazione | FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 | dopo la prova di cross

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 : dopo la prova di dressage l’Italia è terza : A Pratoni del Vivaro va in archivio la prima giornata della tappa italiana della FEI Eventing Nations Cup: per il secondo dei sette appuntamenti stagionali oggi in scena il dressage . L’Italia è terza , mentre comanda l’Olanda davanti alla Francia, che è però molto vicina agli azzurri. Questi gli italiani in gara oggi: Pietro Roman su Castlewoods Jake, Marco Biasia su Junco CP e Fosco Girardi su Feldheger. Quarta è la Svezia, ...

Equitazione - tutto pronto per la FEI Eventing Nations Cup a Roma : l’Italia scelta come tester in vista di Tokyo 2020 : La Federazione Equestre Internazionale ha scelto l’Italia per mettere a punto il format approvato dal Cio per la disciplina del completo in vista di Tokyo 2020 L’Italia è la prima nazione incaricata dalla Federazione Equestre Internazionale come “tester”, per mettere a punto il format approvato dal Cio per la disciplina del completo, in vista di Tokyo 2020. Sarà il Centro Equestre Ranieri di Campello ad applicarlo, ...