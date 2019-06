Alvaro Bautista Superbike - GP Spagna 2019 : “Dedico la vittoria a mio nonno - è mancato da poco” : Alvaro Bautista ha vinto la gara-1 del GP Spagna 2019 , tappa del Mondiale Superbike . Il centauro della Ducati ha dominato sul tracciato di Jerez con una disinvoltura fuori dal comune, ha impresso un ritmo insostenibile per tutti gli avversari e ha tagliato il traguardo con quasi dieci secondi di vantaggio su Michael van der Mark, riuscendo anche ad allungare in classifica generale su Jonathan Rea che si è dovuto accontentare della terza ...

Superbike - la Ducati prova a blindare Alvaro Bautista : pronto il rinnovo biennale per lo spagnolo : Il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha parlato del futuro di Alvaro Bautista, autentico dominatore del Mondiale di Superbike Il futuro di Alvaro Bautista sarà ancora con la Ducati in Superbike, dove lo spagnolo sta facendo faville in questo Mondiale 2019. Il team di Borgo Panigale ha deciso di prolungare il contratto del proprio pilota, rinnovandolo per i prossimi due anni. A rivelarlo è stato Paolo Ciabatti, intervenuto ai microfoni di ...