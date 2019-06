WWE – Prima di Super ShowDown Big-E e Xavier Woods fanno visita ai bambini

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019)dell’evento, Big-E ehanno fattoaidell’orfanotrofio Al Bir di Gedda In attesa di, lestar della WWE Big-E e, amatissimi membri del New Day, hanno fattoaidell’orfanotrofio Al Bir di Gedda, per portare gioia ndurante l’Al-Fitr, la festa che pone fine al Ramadan. In quest’occasione, le due stelle della federazione di Stamford hanno fatto la conoscenza dell’atleta Hassan Alhadhariti, medaglia d’oro nel sollevamento pesi alle Special Olympics 2019.L'articolo WWE –diBig-E eaidell’orfanotrofio Al Bir GALLERY SPORTFAIR.

