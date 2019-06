Un paziente tetraplegico recupererà l’uso delle mani con una tecnica chirurgica innovativa

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) (foto: Sciepro via Getty Images) Per la prima volta in Italia, unpotrà tornare a utilizzare legrazie a una. Questo risultato di successo è stato ottenuto con un recente metodo, impiegato dall’Ospedale Cto della Città della Salute di Torino, che permette di ricollegare i nervi del midollo spinale, interrotti o danneggiati dalla lesione al midollo, bypassando la parte lesa. L’intervento è stato appena svolto e l’ospedale torinese rende noto che non ci sono state complicanze nella procedura. In questo modo, dopo un periodo di riabilitazione, il, un 52enne che aveva perso l’uso dei quattro arti in seguito a un incidente stradale, potrà riprendere a muovere le. Il caso Buio pesto, un forte temporale e un brutto incidente automobilistico: questo il mix esplosivo che sei mesi fa ha portato il ...

