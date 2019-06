Omeopatia per l' otite | muore Condannati i genitori del bimbo

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Tiziana Paolocci I familiari del piccolo di 7 anni, ucciso da un'encefalite, avevano scelto di non usare gli antibiotici: tre mesi di pena Hanno curato il figlio con l'e lo hanno visto morire velocemente sotto i loro occhi. Ieri il gup di Ancona, Paola Moscaroli, ha condannato duemarchigiani a tre mesi di carcere con l'accusa di concorso in omicidio colposo aggravato. Moglie e marito di Cagli, per i quali il magistrato ha poi deciso la sospensione della pena, avevano preferito la cura soft per il piccolo Francesco, di sette anni, che aveva unabatterica bilaterale. Quando hanno visto il bambino che soffriva, invece di percorrere la via tradizionale, si erano affidati alle cure del medico pesarese Massimiliano Mecozzi. Lo specialista aveva scelto di non dargli gli antibiotici, ma prodotti omeopatici. Così l'è degenerata in una encefalite e il ...

