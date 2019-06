News Gf Daniele e Martina | lui la evita in Casa | i commenti dei concorrenti

News Gf - Martina bacia Gennaro : la reazione di Francesca e Daniele : News Grande Fratello: perché Martina ha baciato Gennaro Caos nella Casa del Grande Fratello. Tutta colpa di un bacio che si sono scambiati Martina Nasoni e Gennaro Lillio per gioco. Nelle ultime ore la produzione ha chiesto a tutti i concorrenti una prova, ovvero quella di baciarsi tra di loro. Ma il contatto tra la […] L'articolo News Gf, Martina bacia Gennaro: la reazione di Francesca e Daniele proviene da Gossip e Tv.

News Gf - Daniele tra Martina e Valentina : lo sfogo della Vignali : News Gf, Daniele Dal Moro e il gesto per Martina Nasoni: il gieffino però non vuole fraintendimenti Al Grande Fratello continua ad attirare l’attenzione il triangolo composto da Daniele, Martina e Valentina. Non ci sono delle dichiarazioni romantiche ufficiali, ma è ormai evidente l’interesse della Nasoni. La giovane non ha mai nascosto di provare qualcosa […] L'articolo News Gf, Daniele tra Martina e Valentina: lo sfogo della ...

News Gf - Daniele deluso da Martina : “Mi sono rovinato questa esperienza” : Grande Fratello, Daniele e Martina: Dal Moro deluso da questa storia Non si placano i malumori tra Daniele e Martina al Grande Fratello. I due, sin dall’inizio, hanno mostrato di nutrire un reciproco interesse. Con il trascorrere del tempo, la bella Nasoni ha continuato a rivelare di essere fortemente legata al ragazzo, ma anche a […] L'articolo News Gf, Daniele deluso da Martina: “Mi sono rovinato questa esperienza” ...

News Gf - Daniele in lacrime per Martina : “Ha perso il lume” - lo sfogo : Daniele e Martina News, al Grande Fratello una giornata difficile per i due concorrenti Non è stata una giornata facile per Daniele e Martina al Grande Fratello. I due vengono da altri giorni difficili e questa notte hanno avuto un diverbio che li ha portati a dire basta. Uno stop che però potrebbe non durare. […] L'articolo News Gf, Daniele in lacrime per Martina: “Ha perso il lume”, lo sfogo proviene da Gossip e Tv.

News Gf - Martina e Daniele ai ferri corti : lei cerca conferme - lui cerca Valentina : Grande Fratello, nuovo scontro tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: gelo in Casa Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele al Grande Fratello 16? I due concorrenti hanno sempre avuto una conoscenza molto travagliata e stanno attraversando giorni difficili. La loro situazione non è per niente definita, neanche in Casa riescono a capire bene […] L'articolo News Gf, Martina e Daniele ai ferri corti: lei cerca conferme, lui cerca Valentina ...

News Gf - a Valentina piace Daniele? Caos in Casa : “Invidiosa di Martina” - lei piange : Grande Fratello, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro solo amici? Dubbi in Casa Scoop in Casa! Le ultime News del Gf hanno come protagonista un triangolo amoroso: Valentina Vignali, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Quella che sembra essere, ed è fino a prova contraria, solo un’amicizia potrebbe essere invece qualcosa di più. Dopo aver […] L'articolo News Gf, a Valentina piace Daniele? Caos in Casa: “Invidiosa di ...

Grande Fratello : Daniele e Martina più vicini - ma lui ha paura di farle del male. Leggi le News : Daniele e Martina al Grande Fratello potrebbero presto diventare la prima coppia della 16esima edizione. Su di loro però ci sono parecchi dubbi da parte degli spettatori! Molti infatti hanno notato che Daniele si... L'articolo Grande Fratello: Daniele e Martina più vicini, ma lui ha paura di farle del male. Leggi le news proviene da Gossip, news, VIPs, Anticipazioni, Reality.

News Gf - Daniele frena con Martina : “Sei una ragazzina” - la reazione di lei : Grande Fratello, Martina e Daniele sempre più vicini ma qualcosa non quadra Tempo di chiarimenti tra Daniele e Martina al Grande Fratello. La ragazza col cuore di latta è molto presa dal concorrente arrivato dal Grande Ranch, ma non sembra essere corrisposta. O almeno non come lei si aspetterebbe. Martina e Daniele al Gf passano […] L'articolo News Gf, Daniele frena con Martina: “Sei una ragazzina”, la reazione di lei proviene ...

News Gf - Daniele e Martina nuova coppia? Lei si sbilancia : Grande Fratello News: Daniele e Martina sempre più vicini, lei è cotta Daniele e Martina formano una nuova coppia del Grande Fratello? Ebbene sembra proprio che nella Casa più spiata d’Italia stia per scoppiare una storia d’amore. A dare conferma sarebbero alcune frasi dette proprio dalla giovane gieffina, la quale appare completamente cotta del bel […] L'articolo News Gf, Daniele e Martina nuova coppia? Lei si sbilancia ...