gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Cheascolteresti durante un viaggio sulla? Dillo alla. Con l'approssimarsi del ritorno sul satellite della Terra, programmato per il 2024, laha lanciato la campagna #MoonTunes grazie alla quale è possibile proporre online fino al 28 giugno le canzoni da gettonare per la prossima missione. La playlist finale sarà trasmessa sulla radio della– Third Rock Radio – il 13 e 14 luglio nel corso di uno show live per la ricorrenza del cinquantenario della missione che portò i primi uomini a mettere piede sul suolore il 21 luglio 1969. La campagna è stata aperta il 3 giugno e si protrarrà in coincidenza col periodo nel quale gli astronauti dell'Apollo 11 ultimarono la preparazione del loro viaggio di 50 anni fa. Una colonna sonora spaziale «Come in ogni viaggio su strada, anche un volo spaziale ha bisogno ...

KinmenQuemoy : La #Nasa viaggerà verso la Luna con la musica scelta dagli utenti - paolo77jpm : RT @SkyTG24: La Nasa viaggerà verso la Luna con la musica scelta dagli utenti - iodice_carolina : RT @SkyTG24: La Nasa viaggerà verso la Luna con la musica scelta dagli utenti -