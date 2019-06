Minaccia e perseguita ex moglie | in manette uomo che nel 97 uccise ispettore polizia

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – Nel pomeriggio del 6 giugno personale della Squadra Mobile di Roma ha rintracciato nella citta’ di Teramo un 45enne romano gravemente indiziato di gravi atti persecutori nei confronti della ex, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari. Lo stalker, non accettando la fine della storia amorosa avvenuta 5 anni fa, ha iniziato la sua attivita’ vessatoria e intimidatoria nei confronti della donna e della sua famiglia. Tempeste di messaggi attraverso Whatsapp e Facebook, e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte. Minacce gravi, insulti, e volgarita’ che hanno condotto la donna in uno stato di agitazione tale da mutare le sue normali abitudini di vita. A far scatenare ancora di piu’ l’il fatto che la ...

