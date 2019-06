Manuale americano insegna come essere genitori digitali

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Eleonora Barbieri Nel sottotitolo, ildi Jordan Shapiro,, professore di filosofia, esperto di competenzee tecnologia nell'istruzione, è definito «indispensabile», e ci sarebbe subito da sospettare, però il titolo, Il metodo per crescere i bambini in un mondo digitale (Newton Compton, pagg. 320, euro 12) mette qualunque genitore di fronte a un tema che non può non affrontare con i propri figli. Di solito l'approccio è: puoi usare la Nintendo mezz'ora, l'iPad quindici minuti, un'ora di tv, adesso basta, esci a giocare, niente telefonino per una settimana... Dice Shapiro che è tutto sbagliato. Perché, a pensarci bene, anche «Platone era un gamer»,ha detto l'altra sera alla basilica di Massenzio a Roma, al Festival Letterature. Professor Shapiro, ma è sicuro? «Socrate si rifiutava di scrivere alcunché, invece Platone, mettendo per iscritto il ...