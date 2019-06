L' Italia ospiterà uno dei supercomputer del futuro | Bussetti | L' assegnazione è

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’è stata selezionata per ospitare uno deieuropei del, capace di uno straordinario numero di operazioni al secondo. Bologna, rende noto il ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, è stata individuata come sede dal Comitato europeo sul calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC).“L’è motivo di orgoglio per il nostro Paese”, rileva il ministro Marco. “Si tratta - ha aggiunto - di un’iniziativa strategica, volano di crescita e innovazione”.L’aveva presentato la candidatura lo scorso 21 gennaio, grazie a un consorzio congiunto con la Slovenia, nell’ambito di un progetto guidato dal Consorzio Interuniversitario Cineca, con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di ...

