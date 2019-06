Fiorentina | Diego Della Valle si racconta | retroscena sulla vendita e frecciate a Pioli…

Fiorentina - Diego Della Valle : “Basta insulti da chi vuole sfasciare la società” : Diego Della Valle, patron Della Fiorentina, esterna tutta la sua indignazione in una lettera aperta pubblicata da “La Nazione“: “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo attaccamento alla Fiorentina – attacca subito Diego Della Valle – Io invece non lo accetto, la situazione è stata ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando ...