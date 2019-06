Di Maio | “queste cose nel M5S non succedono”

lineapress

(Di venerdì 7 giugno 2019) Un caso simile nel Movimento 5 Stelle non sarebbe mai accaduto. Ecco a cosa si riferisce Luigi Di. Il vicepremier Luigi Di, intervenendo a “24 mattino” su Radio 24, a proposito del caso del sindaco leghista di Legnano che ha ritirato le sue dimissioni nonostante l’indagine per corruzione che lo riguarda: “Quello che e’ successo a Legnano nel M5s non sarebbe ami avvenuto, da noi c’e’ stato un caso di corruzione e quella persona e’ stata espulsa e deve stare a chilometri di distanza dal Movimento. Se c’e’ stato un solo caso in dieci anni e’ proprio perche’ noi allontaniamo subito” L'articolo Di: “questenel M5S non succedono” proviene da LineaPress.it.

