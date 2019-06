huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Per me molto nasce da quel mistero che c’è prima di un’inquadratura. È soltanto girando che capisci questo mistero“.Così diceva l’ultimo grande maestro del nostro: Bernardo, recentemente scomparso, ed è solo uno dei tanti segreti svelati dal documentario “Bernardo: no end travelling” di Mario Sesti, applaudito ae alin anteprima italiana.Una locomotiva con delle bandiere rosse scivola nell’inquadraturamai arrestarsi, mentre una voce fuori campo racconta il primo incontro tra Sesti e, quando quest’ultimo gli regala la scena inedita, rivoluzionaria e politica di “Novecento” che inizia ilnella memoria del grande regista.Tre foto, scomposte e ricomposte come un collage cubista o i tasselli di un mosaico, assieme a ...

patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Da Cannes al MAXXI il viaggio senza fine nel cinema di Bertolucci - HuffPostItalia : Da Cannes al MAXXI il viaggio senza fine nel cinema di Bertolucci - GioMelandri : RT @Museo_MAXXI: #4giugno #BernardoBertolucci: no end travelling, in anteprima nazionale il documentario, scritto e diretto da @mariosesti,… -