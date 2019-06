Con Salvini ci siamo guardati negli occhi | si va avanti Di Maio ad Affari

Sparatoria a Pavone Cavanese - Matteo Salvini : “Io sto Con il tabaccaio” : Matteo Salvini ha espresso piena solidarietà al tabaccaio di Pavone Cavanese, che questa notte ha ucciso un ladro che ha tentato un furto nel suo negozio: "Spero possa fruire della nuova legge che garantisce la legittima difesa a tutti. Purtroppo qualcuno è morto: però se invece di fare il rapinatore questa persona avesse fatto un mestiere onesto, oggi staremmo parlando di altro".Continua a leggere

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie : “Io ghostwriter dei politici? Diciamo Consigliere della Meloni e di Salvini” : “Non sono la ghostwriter di molti politici, ma mi ritrovo a dare consigli ad alcuni leghisti e a una persona di Fratelli d’Italia”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 svela se ci sia lei a dettare la linea politica a molti deputati e onorevoli. Senta, è vero che lei è ghostwriter di molti politici? Non è una cosa pubblica, però è ...

Matteo Salvini - la promessa in una telefonata a Silvio BerlusConi : cambia il quadro politico : Una telefonata, pesantissima, in grado di cambiare il quadro politico. Una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, in occasione del contatto telefonico - rivela La Stampa - avrebbe nuovamente insistito col leghista per dar vita a un partito unico del centrodestr

