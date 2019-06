Colesterolo e pressione alta | i benefici del succo di pomodoro

dilei

(Di venerdì 7 giugno 2019) Buono, ma soprattutto sano: ildiè un valido alleato per tenere a bada. Lo svela una recente ricerca pubblicata sulla rivista Food Science Nutrition, che ancora una volta mette in luce gli enormidi questo alimento. Ildi– rigorosamente non salato – ha infatti effettisul cuore, riducendo lasanguigna e il livello diLDL. Tutto merito del, un ortaggio piccolo, ma ricco di proprietà nutritive, alla base della famosa dieta mediterranea.so e saporito, questo alimento nasconde nella sua polpa dei composti bioattivi, in particolare il licopene, una sostanza antiossidante che protegge l’organismo dalle malattie cardiovascolari. Ilè un alimento detox e disintossicante, ricco di vitamina C e A, utile per rinforzare il sistema immunitario. Ostacola la ...

