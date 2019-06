Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) NOTIZIARIOGIOVEDÌ 6 GIUGNOORE 17:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST , GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TUNNEL CHIUSO AL. RIPERCUSSIONI IN TANGENZIALE EST CON INCOLONNAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E BATTERIA NOMENTANA SUL RACCORDO ANULAREINTENSO CON CODE DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ , NE SEGNALIMAO UNO IN VIA DELLA BUFAL0TTA TRA VIA RENATO CASTELLANI A VIA RENATO FUCINI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO, NEL QUARTIERE CENTOCELLE UN ...

